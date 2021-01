Kostenpflichtiger Inhalt: An der Monhofer Straße in Solingen-Ohligs : Aus Tennisplätzen wird eine Gewerbefläche

Die Gewerbefläche Monhofer Straße neben dem Stiehls Teich ist größtenteils verkauft. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Gewerbefläche an der Monhofer Straße in Ohligs ist größtenteils verkauft. Auf dem rund 2,5 Hektar großen Areal werden sich in naher Zukunft die Walder Firma Breuer & Schmitz sowie Aricon Kunststoffbehälter ansiedeln.