Ansichtssache Aus Berlin und Düsseldorf ist keine Hilfe zu erwarten

Man benötigt keine prophetischen Gaben, um vorherzusagen, dass das Thema Kitas den Verantwortlichen in der Solinger Politik sowie im Rathaus in Zukunft noch viel Ärger bereiten wird. Denn am Beispiel der Kitaplätze – oder korrekter ausgedrückt am Beispiel der fehlenden Betreuungsmöglichkeiten – sowie anhand der neuen Diskussion über die Kitabeiträge in der Klingenstadt wird das Versagen oder schlimmer noch die seit Jahren praktizierte Unaufrichtigkeit der großen Politik in Deutschland gleichsam wie unter einem Brennglas deutlich.