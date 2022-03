Einzelhandel in Solingen : Optik- und Hörakustik Wollenhaupt erstrahlt in neuem Look

Optik- und Hörakustik Wollenhaupt erstrahlt in neuem Look

Solingen Augenoptik- und Hörakustik Wollenhaupt empfängt die Kunden an der Kölner Straße nach Umbau in runderneuerten Räumen und frischem Ambiente.

Ein Schwarz-weiß-Foto an der Wand, das Passanten vor einem Schaufenster zeigt, erinnert an die lange Geschichte des Geschäfts – ebenso wie der Zusatz „seit 1929“ unter dem Firmenschriftzug. Alles andere wirkt jedoch neu und modern im Ladenlokal von „Optik Wollenhaupt“ an der Kölner Straße 130. „Wir haben einmal Kehraus gemacht“, erklärt Inhaberin Tanja Natalizi. Zwischen September und Dezember 2021 ließ das Fachgeschäft für Augenoptik, Optometrie und Hörakustik seine Räume umfassend renovieren. Wände wurden versetzt, die Deckenhöhe verändert. So sorgte man für ein helleres Ambiente – und schuf letztlich auch mehr Platz.