Einsätze in Solingen Aufschwung bei der Feuerwehr

Solingen · In puncto Personal und Material hat die Solinger Feuerwehr im vergangenen Jahr nachgerüstet. Zum vierten Mal in Folge ist die Zahl der Brandeinsätze in Solingen im Jahr 2022 gestiegen. Das hat aber wohl eher statistische Gründe.

08.05.2023, 16:19 Uhr

Auf dem ehemaligen Rasspe-Gelände war im Juni 2022 ein Feuer im früheren Verwaltungsgebäude ausgebrochen. Foto: Guido Radtke

Von Alexander Riedel

Eine Zahl aus dem Jahresbericht der Solinger Feuerwehr lässt aufhorchen: 435 Mal mussten die Einsatzkräfte im Jahr 2022 zu tatsächlichen Bränden ausrücken – und damit so oft wie seit dem Jahr der Wiedervereinigung 1990 nicht mehr. Schon in den vorangegangenen drei Jahren war die Zahl der Brände nach einer Talsohle wieder kontinuierlich angestiegen.