Nach Wasserrohrbruch in Solingen „Warum passiert das immer hier?“

Nach dem Wasserrohrbruch in der Oststraße am Dienstag sind Fachkräfte jetzt mit umfangreichen Reparatur- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Während ein Bagger die Straßendecke aufreißt und sich zu den Kanälen vorbuddelt, ist ein Trocknungsunternehmen dabei, die Keller in den angrenzenden Mietshäusern leer zu räumen. Denn sie wurden von dem Wasser geflutet.