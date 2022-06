Nach der Hochwasser-Katastrophe in Solingen : Aufbruchstimmung muss dauerhaft unterstützt werden

Meinung Solingen Die Folgen der Flut vom Sommer 2022 sind noch längst nicht allesamt überwunden. Trotz vieler positiver Nachrichten ist weiter Hilfe notwendig.

Es sind ausgesprochen gute Nachrichten, die in dieser Woche – und damit ein knappes Jahr nach der verheerenden Hochwasser-Katastrophe vom 14. Juli 2021 – bekannt geworden sind. So empfängt das Kostenpflichtiger Inhalt Traditionsrestaurant „Wupper-Terrasse“ in Unterburg seit Mittwoch wieder Gäste in dem kernsanierten und modernisierten Gebäude. Und auch einige Kilometer weiter flussabwärts, am Wipperkotten, sind die Flutschäden beseitigt, so dass die historische Schleiferei nun wieder jeweils am ersten und dritten Sonntag eines jeden Monats regulär geöffnet hat.