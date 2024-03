Schlagbaumer Straße in Solingen Über fahrendes Auto geschleudert – 20-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Ein 20 Jahre alter Fußgänger ist in Solingen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann beim Überqueren der Schlagbaumer Straße von einem 21-jährigen Autofahrer erfasst und über das fahrende Auto geschleudert. Er landete am Montagabend unter einem dahinter stehenden Auto, so die Polizei weiter.