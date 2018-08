Solingen: Auf den Spuren der Krankenhaus-Buslinien

Solingen Die heutige Buslinie 690 wurde 1977 eingeführt, als die Besuchszeiten im Klinikum auf täglich erweitert wurden.

Fahrgäste steigen an der Endhaltestelle „Eschbach“ nur selten ein und aus. Hier an der Stadtgrenze zu Haan gibt es lediglich wenige Häuser und einen Reiterhof. Manchmal sind Spaziergänger dabei, die hier am Itterbach und Nümmener Bach auf dem Klingenpfad unterwegs sind.

Dass seit anderthalb Jahren überhaupt wieder regelmäßig Dieselbusse der Linie 690 den Wendeplatz am unteren Ende der Bausmühlenstraße anfahren, hat damit zu tun, dass zum 1. Januar 2017 die Kleinbuslinie 688 eingestellt wurde. Seitdem ist die Siedlung Fürkelt entlang der Eipaßstraße wieder vom öffentlichen Nahverkehr abgenabelt – bis auf jeweils zwei Ausnahmen in den Morgenstunden und am Nachmittag: Seit knapp einem Jahr wird die 690 vier Mal am Tag nach Lindgesfeld Nord über das Naturfreundehaus, Nordpol, das Klingenmuseum und Gräfrath verlängert.