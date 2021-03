Kostenpflichtiger Inhalt: Schwarzer Peter fürs Solinger Sozialamt? : Arm dran beim Armenbegräbnis

Für Hinterbliebene, die kein Geld für eine schöne Beerdigung haben, bleibt nur die Erinnerung. Foto: Fred Lothar Melchior

SOLINGEN Der Anlass war traurig genug: Am Sonntag vor einer Woche starb im Städtischen Klinikum die frühere Ehefrau von Klaus Schmidt (Name von der Redaktion geändert). Was dann folgte, war eine Odyssee.