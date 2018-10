Solingen: Architektenwechsel beim Galileum

Solingen Die Arbeiten auf der Baustelle des Galileums sind nach einem Architektenwechsel wieder eingetaktet. Die Arbeiten gehen planmäßig voran.

Es sei schon eine besondere Herausforderung für einen Architekten, in ein laufendes Projekt einzusteigen, das von einem Kollegen begonnen wurde. „Besonders, wenn es sich um ein nicht alltägliches Gebäude wie das Galileum handelt“, sagt Ulrich Schlüter. Der Kölner Architekt hat im August die Bauleitung des Planetariums in Ohligs übernommen. Ende Juli hatte sich die Walter-Horn-Gesellschaft als Bauherr „einvernehmlich“ vom bisherigen Architekturbüro getrennt.

Diese Phase sei mittlerweile abgeschlossen. Die Arbeiten würden wieder planmäßig voranschreiten. „Am Wochenende wird der Estrich verlegt“, schildert Schlüter den aktuellen Sachstand. Danach könne Ende November mit dem Innenausbau begonnen werden, so dass zum Jahresende der Turm „so weit fertig“ sein dürfte. Anschließend werde ab Januar der Innenausbau der Galileum-Kugel in Angriff genommen.

Mit einer dreimonatigen Bauzeit rechnet der Architekt für den Innenausbau der Kugel. „Dann kommt die Technik rein“, sagt er. Da jetzt „alles wieder auf der Schiene“ sei, geht Schlüter davon aus, dass der von Dr. Frank Lungenstraß, Schatzmeister der Walter-Horn-Gesellschaft, in Aussicht gestellte Eröffnungstermin am 5. Juli 2019 eingehalten werden kann. „Wir versuchen alles, um die Sache schnellstmöglich über die Bühne zu bringen“, versichert der Kölner Architekt. Parallel dazu gehen auch die Arbeiten an den Außenanlagen voran. So soll der bisher unterirdisch verlaufende Suppenheider Bach ein neues Bett auf dem Gelände des Planetariums erhalten.