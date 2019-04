Arbeitsmarkt April : Frühjahrsbelebung auf dem Solinger Arbeitsmarkt hält an

Frühjahrsbelebung auf dem Solinger Arbeitsmarkt hält an

Solingen Die Agentur für Arbeit zählte im April in Solingen 6235 Jobsuchende. Das waren 387 weniger als im April 2018.

Der klingenstädtische Arbeitsmarkt zeigt sich weiter in einer guten Verfassung. „Die Frühjahrsbelebung hat die Arbeitslosigkeit weiter sinken lassen“, erklärt der Chef der Arbeitsagentur Solingen-Wuppertal, Martin Klebe. Im April wurden in Solingen 6235 Jobsuchende gezählt. Das waren 41 weniger als im März und sogar 387 weniger als im April des vergangenen Jahres. Die Erwerbslosenquote beträgt aktuell 7,2 Prozent.

Allerdings melden die Unternehmen und Verwaltungen nicht mehr so üppig Stellen wie noch vor Monaten. „Im April wurden uns deutlich weniger Stellen gemeldet als im April 2018“, sagt Martin Klebe mit Blick auf lediglich 251 freie Arbeitsplätze, die der Agentur im April dieses Jahres gemeldet wurden. Das waren 249 weniger als noch vor Jahresfrist.

Im Bestand haben die Arbeitsvermittler von der Kamper Straße in Ohligs derzeit aber noch 1346 Jobangebote. Besonders gesucht sind in Solingen Fachkräfte und Helfer für die Metallerzeugung, Metallbearbeitung und Metallbau. Aber auch in den Gesundheitsberufen, der Medizintechnik sowie für die Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe suchen Unternehmen händeringend qualifizierte Arbeitskräfte – überdies im Bereich Energie- und Elektroberufe.