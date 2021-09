Arbeitslosenquote in Solingen bei 7,5 Prozent : Arbeitsmarkt erholt sich nur langsam

Solingen Im September zählt die Agentur für Arbeit 6546 Erwerbslosen in der Klingenstadt. Ein Jahr zuvor lag die Erwerbslosenquote noch bei 8,8 Prozent.

Der Chef der Arbeitsagentur Soingen-Wuppertal-Remscheid, Martin Klebe, sieht die Entwicklung auf dem bergischen Arbeitsmarkt unterschiedlich: „Einerseits war die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen in einem März in diesem Jahrtausend noch nie so hoch“, erklärt Klebe. In diesem Teilsegment sei in diesem Jahr das Vor-Pandemie-Niveau erreicht worden. „Die Anzahl und die Anteile älterer Arbeitsloser sind im Vergleich zu 2019 aber deutlich gestiegen. Dagegen liegt die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen im Städtedreieck bereits unter dem Niveau des Vorjahres“, betont Martin Klebe.