Arbeitsmarkt in Solingen : Arbeitslosenquote weiter unter sieben Prozent

Solingen 5968 Menschen sind in Solingen derzeit auf Jobsuche. Die Erwerbslosenquote liegt im Oktober weiter unter sieben Prozent.

Der klingenstädtische Arbeitsmarkt hat zwar an Dynamik verloren. Dennoch ist die Arbeitslosenquote mit 6,9 Prozent so niedrig wie nie in einem Oktober in den vergangenen 20 Jahren. Dies erklärte am Mittwoch der Chef der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Martin Klebe, bei der Vorlage der Erwerbslosenzahlen für den Monat Oktober. Danach waren im Berichtsmonat 5968 Menschen arbeitslos gemeldet – 26 weniger als im September und 394 weniger als im Oktober des vergangenen Jahres.