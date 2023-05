Baustelle in Solingen Arbeiten auf Mühlenstraße gehen voran

Deutlich länger als zunächst angenommen dauerten die Bauarbeiten an der Mühlenstraße in Ohligs. Statt im Januar dieses Jahres erfolgte die Fertigstellung des ersten von insgesamt drei Bauabschnitten erst vor wenigen Tagen im April. Aufgenommen wurden die umfangreichen Bauarbeiten im November vergangenen Jahres. Mit Abschluss des ersten Bauabschnitts kann die wichtige Verbindungsachse zwischen Ober der Mühle und dem Gewerbegebiet Mühlenstraße in Richtung Ohligs beziehungsweise Kamper Straße nun aber wieder befahren werden – über Scharrenberger Damm / Neptunstraße. Damit dürften sich die täglichen Pendler-Staus beispielsweise an der Straße Schwarze Pfähle in Merscheid und dem Ende der Viehbachtalstraße entzerren. Voll gesperrt bleibt allerdings der Straßenabschnitt vom Gewerbegebiet Mühlenstraße bis zur Berliner Brücke.