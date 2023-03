Bahnstrecke zwischen Solingen und Hilden Ein Licht ganz am Ende des Tunnels

Noch stapeln sich Bauteile rund um die Eisenbahnbrücke in Schnittert. Und noch immer ruckeln wuchtige Fahrzeuge durch die verwinkelten Sträßchen und schmälern die Idylle in der Hofschaft am Rande von Ohligs. Der Untergrund ist matschig und von Schlaglöchern übersät. Und auch die baustellen-typischen Geräusche sind in der Umgebung deutlich vernehmbar. Doch die Unnanehmlichkeiten sollen bald ein Ende haben – das zeigt auch der Blick auf die fast fertige Bahnüberführung: Ein eckiger, massiver Betonrahmen ist anstelle des etwas zierlicher anmutenden, wenngleich maroden Rundbogens aus dem 19. Jahrhundert gerückt.