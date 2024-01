Freiwilligendienst in Solingen Arbeit in der Kirche liefert „Bufdis“ neue Impulse

Nun sind die Beiden, die sich seit Kindertagen kennen, in Vollzeit am Kirchort St. Engelbert an der Sandstraße im Einsatz: Sie beköstigen unter anderem die Teilnehmer der Alpha Kurse, in denen Erwachsene sich mit den Grundlagen des christlichen Glaubens befassen, und leiten Projekte im Rahmen der Firmvorbereitung. Tabitha Brandt bringt den Jugendlichen dabei religiöse Themen unter dem Motto „Pinsel und Stift“ näher – sei es durch Action Painting oder Poetry Slams. Auch Design-Aufgaben, etwa für Visitenkarten oder Einladungen, übernimmt die angehende Studentin der Kunstgeschichte.