Aradon Personal : Personaldienstleister zieht in Kölner Höfe

Solingen Die Aradon Personal GmbH zieht innerhalb der Stadtmitte am morgigen Donnerstag um – von der Kasernenstraße in die Kölner Höfe. Dort wurden 280 Quadratmeter Bürofläche angemietet.

Umzugskartons stehen aufgestapelt an den Wänden der bisherigen Büroräume an der Kasernenstraße. Dem Signalhaus direkt am Neumarkt wird Aradon Personal am Donnerstag aber den Rücken kehren. Allerdings ist das neue Domizil nicht weit entfernt: In den Kölner Höfen hat das Unternehmen rund 280 Quadratmeter in jenem Teil des früheren Postgebäudes angemietet, das unter Denkmalschutz steht. „Am 19. Dezember ziehen wir um, mittags sind wir in den Kölner Höfen erreichbar“, sagt Holger Zierhut.