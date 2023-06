Neuer Standort in Solingen Neues AOK-Haus kurz vor der Eröffnung

Kommenden Montag, 12. Juni, ist es soweit. Dann ist das AOK-Haus an der Kölner Straße Geschichte. Nicht aber der Verbleib der Krankenkasse in der Klingenstadt. Denn die ist in wenigen Tagen in den Clemens-Galerien am Mühlenplatz 1 für die Kunden vor Ort – „im modernen Design als Marktplatz der Gesundheit“. Am Dienstag stellte die Regionaldirektorin der AOK Rheinland/Hamburg im Bergischen Land, Christiane Otto, zusammen mit Ralf Thönes, Leiter des AOK-Hauses in Solingen, die neuen Räume in den Clemens-Galerien vor.