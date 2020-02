Bürgermonitor : Anwohner verärgert über Baulärm in Wald

Anwohner verärgert über Baulärm in Wald

Baustelle an der Friedrich-Ebert-Straße in Wald. Foto: Uwe Vetter

Solingen Anwohner klagen über die nun schon einige Wochen andauernde Bauaktionen an der Friedrich-Ebert-Straße.

Tief ins Erdreich bahnt sich der riesige, spiralförmie Bohrer seinen Weg. Löcher im Umfang von rund 50 Zentimetern und größer entstehen so auf einem ehemaligen Parkplatzgelände an der Friedrich-Ebert-Straße. Wird der Bohrer wieder aus dem Erdreich hoch gehoben, ist jede Menge Dreck an dem Arbeitsgerät. Das muss entfernt werden, bevor der Bohrer wieder ins Erdreich eindringt.