Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen : Anwalt im Kindsmordprozess zeigt sich an

Angeklagt ist die 28-jährige Mutter, die im September vorigen Jahres in Solingen fünf ihrer sechs Kinder getötet haben soll. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Solingen / Wuppertal Im Prozess um eine fünffache Kindstötung schwelt der Konflikt zwischen Verteidigung und Nebenklage. Thomas Seifert erstattete gegen sich Selbstanzeige wegen „angeblichen Anfangsverdachts der Verleumdung und falschen Verdächtigung“.

Seifert hatte zuvor davon gesprochen, dass auch der Kindsvater in Anbetracht hoher Unterhaltsverpflichtungen ein Motiv für den Mord gehabt haben könnte. Zumal es in der Akte ein DNA-Gutachten gebe, in dem festgestellt worden sei, dass männliche DNA an den Leichen der Kinder und unter deren Fingernägeln gefunden worden sei. Das Gutachten sei eindeutig – ohne abgleichsgeeignete DNA hätte man zudem auch den Kindsvater nicht als möglichen Täter ausschließen können. Seifert hatte auch die Möglichkeit eines Auftragsmordes in Erwägung gezogen, das wolle er nun mittels seiner Beweisanträge vom Gericht prüfen lassen.