Solingen: Ansteckender 19-Jähriger aus Mönchengladbach vermisst

Solingen/Mönchengladbach Die Polizei sucht nach einem 19-Jährigen, der seit Dienstag vermisst wird. Wer dem Mann begegnet, soll die Polizei informieren. Er war in einem Krankenhaus in Solingen untergebracht.

Noch immer fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Seit Dienstagnachmittag wird ein 19-Jähriger vermisst, der zuvor im Solinger Krankenhaus Bethanien wegen mehrerer schwerer Krankheiten in Behandlung war. Der Sudanese, der in Deutschland keine Verwandten hat und vor seiner Einweisung in das Krankenhaus in Mönchengladbach gemeldet war, leidet unter anderem an einer hoch ansteckenden Krankheit und ist dringend auf Medikamente angewiesen.