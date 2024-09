Eine Woche nach dem Terroranschlag Kerzen, Blumen, Glocken – Menschen gedenken der drei Todesopfer vom Solinger Fronhof

Solingen · Eine Woche nach dem islamistischen Anschlag in Solingen sind am Freitagabend am Tatort am Fronhof zahlreiche Menschen zu einem stillen Gedenken zusammen gekommen.

31.08.2024 , 09:03 Uhr

11 Bilder Eine Woche nach dem Terroranschlag – Menschen gedenken der Opfer vom Solinger Fronhof 11 Bilder Foto: dpa/Sascha Thelen

(ldi/epd)