Interview Klaus Hinger & Werner Koch : Die Königin, die ihren Kopf behielt

Anna von Kleve erzählt auf Schloss Burg aus ihrem Leben im 16. Jahrhundert. Klaus Hinger vom Schlossbauverein und Werner Koch von Excit3D kennen die Details.

Anna von Kleve Die erste deutsche Königin Englands wurde 1515 in Düsseldorf geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend auf Schloss Burg. Die aus machtpolitischen Gründen geschlossene Verbindung mit Heinrich VIII., dessen vierte Ehefrau sie war, ­dauerte vom 6. Januar bis zum 9. Juli 1540. Anders als einige der übrigen ­Ehefrauen wurde sie nicht hingerichtet. Heinrich ermöglichte ihr stattdessen in England ein Leben im Wohlstand.

In der Schloss-Burg-App haben Sie sich bei der Figur von Graf Adolf V. an einem Gemälde im Rittersaal orientiert. Wo findet sich das Vorbild für die virtuelle Anna von Kleve?

Sex sells. In Alison Weirs neuem Roman „Anna of Kleve – Queen of Secrets” wird die 14-Jährige gleich im ersten Kapitel von ihrem Cousin Otho auf der Schwanenburg in Kleve verführt. Welche Anna lerne ich auf Schloss Burg kennen?