Karneval in Solingen Der Countdown zum Rosenmontagszug läuft

Die Geschichte des Rosenmontagszuges durch die Solinger Innenstadt ist nicht gerade frei von unkalkulierbaren Einflüssen von außen. So machte den Karnevalisten im Jahr 2016 beispielsweise schon einmal Orkan „Ruzica“, der sich am Ende als lauer Wind entpuppte, einen Strich durch die Rechnung. Doch die Geduldsprobe, auf die das Coronavirus die Jecken in den zurückliegenden drei Jahren gestellt hatte, stellte alles andere in der jüngeren Vergangenheit in den Schatten – weswegen die Vorfreude auf den Rosenmontag, der in diesem Jahr auf den 20. Februar fällt, jetzt umso größer ist.