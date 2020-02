Wechsel an weiterführende Schulen : Anmeldungen für das neue Schuljahr sind beendet

Im Sommer verlassen rund 1400 Mädchen und Jungen die Grundschulen in Solingen. Foto: Guido Radtke

Solingen 1.407 Kinder verlassen in Solingen die Grundschulen und wechseln im Sommer auf weiterführende Schulen.

Das sind rund 119 Schülerinnen und Schüler mehr als im vorigen Jahr. Das hat die Stadt Solingen am Donnerstagabend bekannt gegeben, nachdem zuvor der Anmeldetag an Realschulen, Gymnasien und Sekundarschule für diejenigen Mädchen und Jungen stattgefunden hatte, die bei der ersten Anmelderunde an der gewünschten Gesamtschule nicht zum Zuge gekommen waren.

Das waren in diesem Jahr in der Summe 92 Kinder gewesen, die in dem Verfahren eine andere Schulform als Zweitwunsch genannt hatten. 89 weiteren Schülern hatten darüber hinaus Plätze an einer anderen als der im Erstwunsch genannten Gesamtschule beziehungsweise an. der Sekundarschule angeboten werden können.

Mit der Runde am Donnerstag steht nunmehr die Verteilung auf die drei Realschulen, vier Gymnasien, vier Gesamtschulen und eine Sekundarschule für das nächste Schuljahr fest. Was Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne) zu einem positiven Resümee veranlasste. „Es freut mich, dass der Großteil der Kinder die jeweils gewünschte Schule besuchen kann. Im Rahmen der Koordinierung ist außerdem in fast allen Fällen eine Aufnahme in der gewünschten Schulform gelungen“, sagte Becker im Anschluss an die Anmeldungen.

Das Anmeldeverfahren an den Gesamtschulen hatte bereits am 13. Februar geendet. „Der dritte Anmeldetag ermöglicht eine entspannte Anmeldung auch für die Kinder, die nicht an der Schule ihrer ersten Wahl angenommen werden konnten“, betonte Anke Svensson, Leiterin der Schulverwaltung. Das Verfahren werde von Schulen und Eltern geschätzt und auch 2021 beibehalten.

Unter den Realschulen wird es noch einen Ausgleich geben müssen, da an zwei Schulen das Platzangebot überschritten wurde. Bei den Gymnasien wird voraussichtlich an der August-Dicke-Schule eine zusätzliche Eingangsklasse gebildet werden. „Die Schulen werden kurzfristig mit Schulaufsicht und Schulträger über diese Maßnahmen beraten“, sagte Schuldezernentin Becker.

