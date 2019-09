Ökoprofit : Elfte Runde von Ökoprofit startet

Solingen Unternehmen aus der Klingenstadt können sich noch anmelden.

(uwv) Zehn bis 15 Unternehmen werden jetzt für die elfte Runde des Projektes Ökoprofit gesucht. Ziel ist es einmal mehr, Einsparpotenziale bei Energie, Wasser und anderen Ressourcen in den Firmen zu identifizieren. Dabei erhalten die Teilnehmer fachlich von einem Beratungsunternehmen unterstützt, überdies werden Workshops und der Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen angeboten.

Ökoprofit steht seit vielen Jahren für das Ziel, Unternehmen jeder Größenordnung ökonomisch und ökologisch zu stärken. Das Bergische Städtedreieck ist derzeit die erfolgreichste Region in NRW - und bei dieser Spitzenreiter-Position soll es auch bleiben. Insgesamt haben in den vorhergehenden Runden bislang 137 Unternehmen unterschiedlicher Größe aus Solingen, Remscheid und Wuppertal am Projekt teilgenommen. Dieses große Interesse zeigt deutlich, dass Ressourcen- und Energieeffizienz für Unternehmen im Städtedreieck ein wichtiges Thema ist.