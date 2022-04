Anja Vesper-Pottkamp (CDU) kandidiert in Solingen für die Landtagswahl : „Ich will für normale Menschen da sein“

Solingen Die Wahl-Wuppertalerin Anja Vesper-Pottkamp bewirbt sich bei der Landtagswahl für die CDU im Wahlkreis Wuppertal III – Solingen II.

„Ich bewege gerne in kleinen Dingen etwas“, sagt die zweifache Mutter und erwähnt gleich ein „Herzensanliegen“ – die Instandsetzung von Spielflächen mit Mitteln aus einem Förderprogramm des Landes. „In kleinen Dingen etwas bewegt“ hatte sie auch in ihrem ersten „politischen“ Projekt in Jugendtagen: Als Schülersprecherin am Gymnasium in ihrer Heimatstadt Gevelsberg engagierte sich die heutige Wahl-Wuppertalerin gegen die Schließung der Schulbücherei. „Ich erinnere mich noch, wie ich damals mit dem Megafon voranging“, erzählt sie schmunzelnd. Der Einsatz war offenbar erfolgreich: Die Bücherei gebe es noch immer, sagt Vesper-Pottkamp, die mit 19 Jahren in die CDU eintrat. Das „christliche Menschenbild“ sei dabei prägend gewesen.