Polizeiliche Kriminalstatistik 2023 Angriffe mit Messern steigen in Solingen deutlich an

Der Einsatz von Messern und vergleichbaren Gegenständen bereitet der Polizei auch in Solingen zunehmend große Sorgen. Denn ausweislich der jüngsten polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2023 ist die Anzahl der Fälle, bei denen Messer und andere Stichwerkzeuge als Tatwaffen zum Einsatz gekommen sind, regelrecht explodiert. So zählte die Polizei im vergangenen Jahr allein in der Klingenstadt 71 Vorfälle dieser Art – was einem Anstieg von mehr als 100 Prozent binnen Jahresfrist entspricht. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 waren „lediglich“ 30 derartige Fälle bekannt geworden.