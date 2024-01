Silvesternacht 2024 Massive Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in Solingen

Die angreifenden Personen wären sofort geflohen und hätten sich in umliegende Wohnhäuser zurückzogen. Spezialkräfte der Polizei suchten laut eines dpa-Reporters im Bereich der Hasselstrasse nach den mutmaßlichen Tätern. Die Polizei erwog in der Nacht eigenen Angaben zufolge, auch Wohnungen zu durchsuchen. Etwa gegen 1.35 Uhr verschanzten sich Unbekannte hinter einer Art Barrikade aus Müllcontainern/Mülltonnen, die sie mit Benzin in Brand setzten. Laut Zeugenaussagen soll aus der Gruppe heraus auch mit PTB-Waffen geschossen worden sein. Neben den Einsatzkräften wurden laut Polizei auch unbeteiligte Passanten mit Knallkörpern beworfen. Verletzt wurde niemand.