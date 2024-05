Prozess gegen einen Solinger Angeklagter wartet vier Jahre auf sein Urteil

Hinzu kam, dass die Gerichte überlastet sind und ein weiteres, am Wuppertaler Landgericht gegen ihn geführtes Verfahren vier Jahre „in der Warteschleife“ hing. Auch dabei geht es um eine Kurierfahrt, erst nach Solingen und weiter nach Minden. Zwei Kilo Kokain hatte der Albaner in Eindhoven in Empfang genommen und jeweils die Hälfte in beiden Städten abgeliefert. In Solingen hatte man ihm einen Zettel in die Hand gedrückt mit der Adresse in Minden, dort hatte er auch noch ein Kryptohandy übergeben.