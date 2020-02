Landgericht Wuppertal : Angeklagter nimmt Berufung im Halteverbot-Prozess zurück

Solingen / Wuppertal Aus dem Nebel der Vergangenheit wurde vor dem Landgericht Wuppertal ein Vorfall aus dem Jahr 2015 wieder aufgerollt, der sich aus einem Parkverstoß auf der Mummstraße entwickelt hatte.

In der Berufung sah der Angeklagte eine Chance, das Urteil zu reduzieren und vor allem auch seinen Führerschein zurück zu bekommen. Sah er doch keinen Vorsatz, keine Körperverletzung und lediglich einen klitzekleinen emotionalen Ausraster. Nur sprachen die neueren Vorfälle – so das Gericht – nicht unbedingt für eine Läuterung des 29-jährigen Solingers. Eigentlich, so der Richter, solle er mal nachrechnen: Das Fahrverbot sei seit Oktober 2019 in Kraft, jetzt wären es nur noch anderthalb Monate bis zum neuerlichen Führerschein-Antrag.