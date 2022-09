Solinger vor Gericht : Angeklagtem droht die Psychiatrie

Solingen/Wuppertal Das psychiatrische Gutachten steht noch aus: Ein 42-Jähriger steht wegen 22 Taten vor Gericht, es geht um Raub, Bedrohung und Körperverletzung.

Geistig verwirrt und vermutlich unter Drogen: So war der Angeklagte im Herbst 2021 auch Polizeibeamten aufgefallen. Der Bezirksbeamte sprach im Zeugenstand von diversen Vorfällen, bei denen immer schnell klar gewesen sei, um wen es sich handeln würde. „Er wurde mehrfach in der Woche und immer in suspekten Situationen angetroffen“, so der Zeuge, der sich auch an die unverwechselbare Bekleidung erinnern konnte: Graue Jogginghose, dunkle Jacke. Geklaute Handys, die er in Pfandhäusern verkaufen wollte. Ein Laptop, den er in einem Dampfershop hatte mitgehen lassen. Eine Sonnenbrille, die er in einem Sportgeschäft eingesteckt hatte: Über Wochen hinweg hatte der Angeklagte die Polizisten beschäftigt. Dazu gehörte auch eine verbale Auseinandersetzung in der Caritas-Notschlafstelle, inmitten derer der Mann auf einen Angestellten mit einem Messer zugelaufen sein soll mit den Worten: „Ich steche Dich ab.“