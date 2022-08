Ende des Tankrabatts auch in Solingen : Mehr Andrang an den Tankstellen

An der SVG-Tankstelle in Mitte kam es in den letzten Tagen zwischenzeitlich zu längeren Schlangen an den Zapfsäulen. Foto: Rosa Röhder

Solingen Mit dem Ende des Monats August geht auch das Ende des Tankrabatts einher. Ab heute steigen die Spritpreise wieder. Daher haben viele Solinger die letzten Tage genutzt, um den Tank ihres Autos noch einmal zu befüllen.

Den verstärkten Andrang kann auch Stationsleiter Martin Richter von der SVG Tankstelle in Mitte bestätigen. In den vergangenen Tagen seien erheblich mehr Kunden gekommen als üblich. Am Dienstag habe die Schlange der wartenden Autos bis auf die Straße gereicht. Auch an den anderen Tankstellen in der Umgebung sei der Andrang groß gewesen. Trotz allem sei es nicht zu Hamsterkäufen gekommen. „Die Anzahl der Kunden, die ihre Kanister auffüllen, hat sich nicht verändert. Die meisten füllen sich wie üblich nur etwas für ihre Rasenmäher ab“, sagt Richter.