Projekt an Solinger Grundschule : Kunstwerke entstehen „Hand in Hand“

Kunstwerke entstehen „Hand in Hand“

Projekt an Solinger Grundschule

Solingen Die Solinger Grundschule Bünkenberg präsentiert die Ergebnisse eines ­Projektes unter der Leitung der ­Künstlerin Susanne Müller-Kölmel.

Im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ unterstützt die Landesregierung NRW Schulen dabei, Kinder und Jugendliche an kulturelle Bildung heranzuführen und früh einen Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen – unabhängig vom familiären und sozialen Hintergrund. Kulturschaffende aller Sparten können Projektvorschläge einreichen, die von einer unabhängigen Jury geprüft und ausgewählt werden.

Die Künstlerin Susanne Müller-Kölmel, Vorsitzende des Vereins Solinger Künstler, erhielt in diesem Jahr den Auftrag für ihr Projekt „Hand in Hand – gemeinsam gut leben (Mensch und Natur)“, konzipiert für eine 4. Klasse der Grundschule Bünkenberg in Widdert.