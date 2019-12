An der Stadtgrenze von Solingen und Langenfeld : Weihnachtshaus überstrahlt die Umgebung

Solingen Noch bis zum 6. Januar bewirtet Daniel Peters mit Familie die Gäste auf dem Privatgrundstück in Aufderhöhe.

Wer in den Abendstunden als heimkommender Berufspendler die Landwehrstraße hinauf fährt, dürfte sich derzeit fühlen wie ein Wanderer in der Wüste: Wie eine Oase taucht ein unwirklich erscheinendes Lichtermeer aus der dunklen Umgebung auf.

Das Haus in Aufderhöhe an der Landwehrstraße 64a bewirtet seine Gäste noch bis zum 6. Januar, in der Regel von 17 bis gegen 22 Uhr sowie an Heiligabend und den Feiertagen von 17 bis 19 Uhr.

Inspiriert hatte ihn ein Erlebnis aus seiner Kindheit. „Ich war damals im Hildener Weihnachtshaus“, erzählt er. Und so begann er mit seinem Bruder, nach und nach Dekorationsstücke zu sammeln. Seit drei Jahren erstrahlt das Haus nun in den hellsten Lichtern. Über 71.000 Lampen sind es in diesem Jahr – mit einer Leistung von 25.000 Watt. Und sie sind überall – in den Bäumen, am Zaun und auf dem Dach, auf dessen First sich der Weihnachtsmann von seinen Rentieren im Schlitten ziehen lässt. Aber auch Sternschnuppen, Schneemänner und Engelsfiguren fallen dem Besucher ins Auge. Nussknacker bewachen die Eingangstür zum Haus. Und durch den Garten fährt eine kleine Modelleisenbahn.