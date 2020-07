Ampelanlage wird modernisiert : Werwolf bekommt eine neue Ampelanlage

Die Ampelanlage an der Kreuzung Werwolf wird ab Montag modernisiert. Foto: Vetter Foto: Uwe Vetter

Mitte Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 23. Juli, und werden voraussichtlich am 11. August beendet. Die Modernisierung schafft die Voraussetzung dafür, die von der Politik beschlossene Rotlicht-Überwachungsanlage einzubauen.

Ab dem kommenden Montag, 20. Juli, wird die Ampelanlage an der großen Kreuzung Werwolf in der Stadtmitte erneuert. Lange war dies angekündigt, jetzt folgt die Umsetzung. Dies kündigte die städtische Pressestelle am Dienstag an. Voraussichtlich am 11. August werden die Arbeiten am Werwolf, eine der verkehrsreichsten Kreuzungen im Stadtgebiet, abgeschlossen sein.

„Die Modernisierung im laufenden Verkehr ist gleichwohl eine Herausforderung, die nicht ohne Beeinträchtigungen ablaufen kann“, sagt Sabine Rische von der städtischen Pressestelle. Um die Beeinträchtigungen aber so gering wie möglich zu halten, wird während der Sommerferien gearbeitet. „Die gesamte Anlage muss dabei vorübergehend abgeschaltet werden und eine mobile Baustellenampel regelt den Verkehr“, teilt Rische mit.

Info Zum Abschluss erfolgt ein neuer Anstrich Modernisierung Mit dem notwendigen Austausch des Steuergeräts verbinden die Technischen Betriebe Solingen eine grundlegende Modernisierung der Anlage. So werden die veralteten Lampen gegen energiesparende LED-Signale ausgetauscht und die Fußgängerfurte erhalten eine Blindensignalisierung. Die Induktionsschleifen werden erneuert und ergänzt, sodass die Ampelschaltung zukünftig noch besser gesteuert werden kann. Abschließend erhalten alle Signalmasten einen neuen Anstrich.

Da der Knoten aber sehr komplex ist, müssen Fahrbeziehungen teilweise komplett gesperrt werden, zudem kann es kurzfristig zur Sperrung einzelner Spuren kommen.

Ab Montag, 20. Juli, 9 Uhr, wird zunächst die Baustellenampel aufgebaut. Die Linksabbiegespur vom Werwolf in Fahrrichtung Schwertstraße wird für die gesamte Dauer des Umbaus gesperrt. Autofahrer müssen hier eine Umleitung fahren. Die führt führt über Bismarck-, Rathaus-, und Schützenstraße zur Schwerstraße. Die Haltestelle Werwolf in Fahrtrichtung Bahnhof Mitte für die Linien 681, 695 und 252 wird aufgehoben.

Die Baustellenampel wird dann am Mittwoch, 22. Juli, in Betrieb genommen. Die Einmündung Brühler Straße wird gesperrt, während der gesamten Bauzeit ist es nicht möglich, dort ein- oder auszufahren. Auch hier wird eine Umleitung angeboten. Aus Fahrtrichtung Birkerstraße führt sie über Werwolf, Bismarckstraße und Rathausstraße zur Brühler Straße, aus Fahrtrichtung Brühler Straße über Rathaus- und Schützenstraße zum Werwolf. Die Haltestelle Werwolf in Fahrtrichtung Bahnhof Mitte für die Buslinien 684 und 697 der Stadtwerke Solingen (SWS) wird aufgehoben.

In der Zeit von Donnerstag, 23. Juli, bis zum Donnerstag, 6. August, wird die Ampelanlage schließlich technisch modernisiert. Sabine Rische: „Signalkabel werden ausgetauscht, Signale und Fußgängertaster sowie das Steuergerät erneuert, ebenso die Induktionsschleifen in der Straße.“ Am 7. August soll die so erneuerte Ampelanlage den Betrieb wieder aufnehmen. So jedenfalls der Plan. Alle Sperrungen werden aufgehoben. Auch die Haltestellen werden dann wieder angefahren.

Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Werwolf wurde 1998 errichtet und ist technisch veraltet. Mit der Modernisierung wird jetzt die technische Voraussetzung geschaffen, damit eine Rotlicht-Überwachungsanlage installiert werden kann. Bis zum Ende des dritten Quartals soll sie eingebaut sein und der Testbetrieb starten. Das 22 Jahre alte Steuergerät war jedoch aus messtechnischen Gründen dafür nicht zugelassen.