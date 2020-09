Neubau in der Solinger Innenstadt : Am Technischen Berufskolleg wurde Richtfest gefeiert

Mitte Das Technische Berufskolleg Solingen (TBS) feierte am Montag das Richtfest seines neuen Galvanik-Gebäudes an der Blumenstraße. Der Neubau ist Teil einer umfangreichen Sanierung des gesamten Berufskollegs für rund zwölf Millionen Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie gehört zu einem Sanierungspaket für die Solinger Schulgebäude in einem Umfang von insgesamt über 100 Millionen Euro. Hinzu kommen 16 Millionen Euro für den digitalen Ausbau der 41 Solinger Schulen mit ihren 56 Standorten. „Investition in Bildung ist Investition in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen sowie unserer Wirtschaft. Ich bin froh, dass wir endlich in großem Umfang die schulische Infrastruktur sanieren können“, betonte Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) beim Richtfest.

Der Verwaltungschef betonte zudem, dass es gelungen sei, im großem Umfang Fördermittel von Land und Bund einzuwerben. Hier sei Solingen aufgrund akribischer und umfassender Vorarbeit führend und habe Lob von höchsten Stellen erhalten.

„Sicherung der Zukunftsfähigkeit“ lautet die Zielvorgabe für den Baukomplex am Technischen Berufskolleg mit zwei Standorten an der Blumenstraße 93 und am Ohligschlägerweg 9 (früher Weyersberger Straße 38). Die Bausumme von zwölf Millionen Euro wird zu je 40 Prozent von Land und Bund finanziert, der Eigenanteil der Stadt liegt bei zehn Prozent, weitere zehn Prozent kommen aus dem Projekt „Gute Schule 2020“.

Der Galvanik-Neubau soll laut Zeitplan im Mai 2021 fertiggestellt sein, der Umbau des Altbaus an der Blumenstraße wird im April 2021 beginnen und soll im Mai 2022 abgeschlossen werden. Der Neubau am Ohligschläger Weg ist nach vorherigen Abbrucharbeiten im Januar gestartet und soll im Januar 2022 beendet sein. Die Sanierung eines weiteren Gebäudes dort dauert voraussichtlich von Mitte 2021 bis zu ersten Jahreshälfte 2022.

Der Neubau der Galvanik an der Blumenstraße erfolgt auf einem zuvor freien Grundstück. Während der Sanierung des Bestandsgebäudes für die Galvanik-Ausbildung werden ein neues Chemielabor, vier Unterrichtsräume, eine neue Abwasseranlage und eine mechanischen Werkstatt entstehen.

Das TBK bietet seinen etwa 1700 Schülern eine Vielzahl an Möglichkeiten in den Bereichen Technik und Gestaltung. Sie können alle allgemeinbildenden Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur erlangen. Der Unterricht findet in Unterrichtsräumen und auch in zwölf ausgestatteten Werkstatt- und Laborbereichen statt.

(red)