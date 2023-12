Jüdisches Lichterfest in Solingen Am Montag wird Chanukka gefeiert

Ein Licht der Hoffnung in extrem dunklen Zeiten. Oder, genauer gesagt, bis zu neun Lichter (siehe Info-Kasten). Beim jüdischen Fest Chanukka, das in diesem Jahr auf die Tage vom 7. bis zum 15. Dezember fällt, erstrahlen nach und nach bis zu acht Kerzen, die mit einer neunten entzündet werden. Das traditionelle Lichterfest wird inzwischen nicht nur von jüdischen Familien gefeiert, sondern auch in der Öffentlichkeit: in Solingen wieder am kommenden Montag, dem 11. Dezember.