Veranstaltungstipp : Im Stadtteil Wald leuchten 1000 Lichter

Solingen Mit der zehnten Auflage von „Wald leuchtet“ geht am Freitag die Festwoche „1000 Jahre Wald“ zu Ende.

Zum Abschluss der Festwoche anlässlich der Feierlichkeiten von 1000 Jahre Wald folgt noch einmal ein Höhepunkt: Nach dem Konzert mit dem Mare-Nostrum-Trio am vergangenen Freitag und dem großen Bürgerfest am Sonntag steht nun am morgigen Freitag die zehnte Auflage von „Wald leuchtet“ auf dem Festprogramm. Das Motto: 1000 Lichter.