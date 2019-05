Vorbereitungen zur Europawahl in Solingen : „Fachkräfte“ sorgen für reibungslosen Ablauf

Bei der Europawahl können 111.500 Solinger in 81 Wahllokalen ihren Stimme abgeben. Foto: Guido Radtke

Solingen 752 Wahlhelfer sind bei den Wahlen zum EU-Parlament am 26. Mai in den 81 Wahllokalen in der Klingenstadt im Einsatz.

Die Stadtverwaltung unter Leitung von Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) ist für die ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen zum Europa-Parlament am Sonntag, 26. Mai, gerüstet: Gut vier Wochen vor dem Urnengang in der Klingenstadt konnten 752 erforderliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer rekrutiert werden. Das fiel allerdings trotz einiger öffentlicher Aufrufe nicht sonderlich schwer, kann der Stadtdienst Wahlen doch auf eine erhebliche Helferschar aus dem Rathaus, dem Finanzamt, den Stadtwerken und Parteien zurückgreifen.

Mitte April fehlten nach Angaben der Verwaltung noch 80 Wahlhelfer. Bürger, die sich da noch meldeten, musste zum Teil gleichwohl eine Absage erteilt werden. Vor allem dann, wenn sie ihre angebotene Hilfe mit einem Wunsch verknüpften. So boten sich eine Mutter und ihr Sohn Mitte April als Wahlhelfer an – allerdings wollten sie gemeinsam in einem Wahllokal ihren „Dienst“ schieben. Das ging nicht, das konnte bei insgesamt 81 Wahllokalen in Solingen und damals 80 noch gesuchten Wahlhelfern organisatorisch nicht mehr ermöglicht werden.

Info „Erfrischungsgeld“ für die Wahlhelfer Vergütung Die Tätigkeit in einem ­Wahlvorstand ist kein Job, um Reichtümer zu erwerben. Die Wahlhelfer erhalten für den Aufwand aber eine pauschale Entschädigung, die vom Gesetzgeber als „Erfrischungsgeld“ bezeichnet wird. In Solingen werden je nach der Aufgabe, die übernommen wird (Beisitzer, Schriftführer, Wahlvorsteher) 50 bis 60 Euro gezahlt. Zudem erhalten Wahlvorsteher für die Abholung der Wahlunterlagen eine zusätzliche Aufwandsentschädigung von zehn Euro.

Immerhin sind von den 752 jetzt gefundenen Wahlhelfern 94 erstmals im Einsatz. Das ist jeder Achte. Der große Rest war bereits ein- oder mehrmals als Wahlhelfer tätig und verfügt über entsprechende Erfahrungen. Der Wahlvorstand setzt sich aus dem Wahlvorsteher mit Stellvertretung, Schriftführer mit Stellvertretung sowie vier Beisitzern zusammen. Die Ausgabe der Stimmzettel, die Beobachtung der Wahlkabinen, die Sortierung und Zählung der Stimmzettel gehört unter anderem zu den Aufgaben der Wahlhelfer.

Neulinge sind bei den Ämtern der Wahlvorsteher und Schriftführer allerdings nicht gerne gesehen. „Im Hinblick auf das hohe öffentliche Interesse an einem reibungslosen Ablauf der Wahlen“, argumentiert das städtische Presseamt auf Anfrage. Diese Posten gehen deshalb an Wahlhelfer, die bereits Erfahrung bei vergangenen Wahlen gesammelt haben.

Damit ausreichend „Fachkräfte“ in den Solinger Wahllokalen vorhanden sind, wurden diese im Vorfeld auch gezielt persönlich per Telefon oder E-Mail angesprochen. Anfragen an Behörden und Parteien gingen neben Aufrufen über die Medien seit Anfang des Jahres ebenfalls heraus. „Wünsche der Wahlhelfer zum Wahllokal oder der Zusammensetzung des Wahlvorstandes wurden, sofern dies möglich war, selbstverständlich berücksichtigt“, erklärt eine Sprecherin der städtische Pressestelle mit Blick auf diese besonderen Fälle.

Derweil der „Club der Wahlhelfer“ mit einigen neuen Mitgliedern wieder zusammen ist, steht auch das Wählerverzeichnis. Die Benachrichtigungen sind nach Ostern überdies per Post verschickt worden. Briefwahl kann dementsprechend beantragt werden.

Insgesamt rund 111.500 Solinger, darüber hinaus 11.970 EU-Bürger, die in der Klingenstadt leben, aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, können am 26. Mai das neue EU-Parlament wählen – wenn sie am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. EU-Bürger ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die in Solingen an der Wahl teilnehmen möchten, müssen bis zum 5. Mai einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. Dieser kann auf der Internet-Seite bundeswahlleiter.de heruntergeladen werden. Auch die Bürgerbüros halten die Formulare in Papierform bereit. Weitere Informationen gibt es dazu unter ­wahlen.solingen.de.