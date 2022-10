Stadt Solingen schafft Kapazitäten : Altes Finanzamt wird wieder Flüchtlingsunterkunft

Solingen Mit Blick auf den Winter und die Lage in der Ukraine bereitet sich die Stadt darauf vor, dass weiterhin Geflüchtete nach Solingen kommen – möglicherweise auch in stärkeren Zahlen als aktuell.

Vor diesem Hintergrund wird aktuell etwa das frühere Finanzamt an der Goedelerstraße vorbereitet. Ab 1. Dezember soll es in Betrieb genommen werden und bei Bedarf Platz für bis zu 145 Menschen bieten. Schon während der Flüchtlingswelle 2016/2017 war das Gebäude als Unterkunft genutzt worden. Die Zahl der Unterbringungsplätze in städtischen Einrichtungen wird sich auf 1330 erhöhen. Mitgezählt sind Plätze in Übergangsheimen und ähnlichen Einrichtungen sowie auch in angemieteten Handwerkerwohnungen oder in einem Hotel.