Pflege in Solingen Altenheime schlagen Alarm

Ein sicherer Arbeitsplatz, die erfüllende Möglichkeit, Menschen zu helfen, und viel Dankbarkeit der Patienten – all das sind gute Argumente, in der Pflege zu arbeiten. „Unsere Mitarbeiter kommen mit Freude zum Dienst“, bekräftigt Silvia Wiese-Hövelmann, Betreiberin der Pflege- und Betreuungseinrichtung Haus Ketzberg. Der Haken ist nur: Es mangelt landauf landab an Fachkräften.