Schulpolitischer Paukenschlag Solingen bekommt neue Gesamtschule

Zeitlich begrenzt umziehen müssen auch das Gymnasium Vogelsang und die neue Gesamtschule. Sie wechseln in der Bauzeit am Vogelsang an die Standorte Krahenhöhe beziehungsweise Rennpatt. Große Erwartungen sind an das zukünftige Oberstufenzentrum am Vogelsang geknüpft. Zwischen Gymnasium und Gesamtschule ist eine enge Kooperation geplant.