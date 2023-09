Zöppkesmarkt 2023 in Solingen „Zöppi-Points“ statt großer Bühne auf dem Neumarkt

Auch ohne große Bühne wird am zweiten September-Wochenende einiges geboten: Neun „Zöppi-Points“ sind geplant, wo Getränke- und Essensstände mit Programm zusammengeführt werden. Auf der Bühne des Mühlenplatzes zum Beispiel organisieren die Solinger Serviceclubs unter Federführung der Rotarier ein Musikprogramm. Für permanenten Spaß garantieren hier traditionell die Bollerwagenfreunde. An der Kirchstraße ist erstmals die Prinzengarde Blau-Gelb Ohligs mit regelmäßigen karnevalistischen Auftritten vertreten. Weitere „Zöppi-Points“ sind an der Oberen Hauptstraße („Föttschesfüöhler“), an der Gläsernen Werkstatt („Fleckenlecker“), am Großen Stein (CVJM), Entenpfuhl (TG Burg), Alter Markt (KHW 29), Fronhof („Selten Selters“) und Linkgasse („De Rompels“).