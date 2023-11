Adventszeit in Solingen Weihnachtsmarkt auf Schloss Grünewald startet

Der Soundcheck am Donnerstagmittag klappte schon einmal sehr gut. Und während Dutzende Helfer sowie Händler damit beschäftigt waren, die letzten Vorbereitungen zu treffen, klangen auch die Wetterprognosen vielversprechend. Temperaturen um den Gefrierpunkt, in den Nächten nur leichter Frost, vor allen Dingen aber keine Niederschläge – für Birger Zimmermann, Geschäftsführer des Eventforums De Leuw auf Schloss Grünewald in Gräfrath, hätten die Vorhersage tatsächlich kaum besser ausfallen können.