Agentur für Arbeit : Arbeitsagentur intensiviert die Beratung

Solingen Die Agentur für Arbeit intensiviert die Beratung.

(flm) Die Arbeitsagentur verstärkt 2020 ihre Bemühungen um Jugendliche und versucht, mehr Fachkräfte zu qualifizieren. Zu den rund 30 Berufsberatern im Städtedreieck kommen im zweiten Quartal des nächsten Jahres noch sechs Ausbildungsvermittler hinzu, die zurzeit noch in anderen Bereichen der Agentur arbeiten. Drei Stellen entfallen auf Wuppertal, je anderthalb auf Solingen und Remscheid. Dazu zählt, dass die Berater bereits seit September mindestens einmal pro Woche in die weiterführenden Schulen gehen – was aber nicht für jedes Gymnasium gilt. Ab 2020 wird die Berufsberatung im Erwerbsleben aufgebaut. Bis 2022 ist eine zusätzliche Kapazität von voraussichtlich vier Beraterinnen und Beratern vorgesehen. Sie werden Arbeitnehmer vor allem bei Fragen beruflicher Weiterentwicklung unterstützen. Ihre Aufgabe wird es sein, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Von den 53.908 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren im März 12.222 Helfer – also mehr als jeder Fünfte (22,7 Prozent). In Remscheid lag der Anteil bei 18,8 Prozent (8727 von 46.453). Die neuen Berater stehen Erwachsenen zur Verfügung. „Wir glauben, dass wir mehr für die Beratung tun müssen“, sagt Martin Klebe, Chef der Agentur für Arbeit.