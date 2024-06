Ärger in Solingen EM-Fanbusse nehmen Verkehr in Gräfrath die Sicht

Auch Udo Feck hat am 25. Juni an das Ordnungsamt geschrieben, doch er erhielt bislang keine Antwort. Was ihn dazu bewegte, sich bei unserer Redaktion zu melden. „Da das Ordnungsamt leider überhaupt nicht reagiert und die Situation an der Gerberstraße auch am Mittwochabend noch unmöglich war, hoffe ich, dass sie sich dieser äußerst gefährlichen Lage im Straßenverkehr einmal annehmen“, sagt er. „Spätestens am kommenden Wochenende zur 650-Jahr-Feier in Gräfrath wird es sonst wohl zum Chaos führen.“