Verkehrsunfall in Solingen : 88-jährige Frau schwer verletzt

Verkehrsunfall in Solingen

Solingen Zu einem Autounfall kam es am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr auf der Klingenstraße. Dort missachtete nach Angaben der Polizei ein 43-jähriger Skoda-Fahrer die Vorfahrt, als er vom Pommernweg in die Klingenstraße einbiegen wollte.

Dabei rammte er das Fahrzeug einer 88-jährigen Frau, die in Richtung Krahenhöhe unterwegs war. Ihr Seat wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschleudert. Die 88-Jährige wurde anschließend von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär versorgt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 27.500 Euro.