Polizei sucht Zeugen 84-Jährige verletzt sich bei Sturz in Linienbus

Solingen · Wer hat einen Unfall beobachtet, der sich am Donnerstag, 11. Januar, am Mittag in der Linie 682 ereignet hat? Das fragt jetzt das Polizeipräsidium Wuppertal.

30.01.2024 , 13:43 Uhr

Eine 84-Jährige kam in einem Bus der Linie 682 zu Fall und musste ärztlich versorgt werden (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler