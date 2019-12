Stadionbebauung : Das alte Union-Stadion in Ohligs ist Geschichte

Ohligs Erster Spatenstich für die Bebauung des ehemaligen Union-Stadions in Ohligs erfolgt.

Für Oberbürgermeister Tim Kurzbach war der Mittwoch nicht nur ein „schöner Tag“, sondern einer, „der in die Geschichte von Solingen“ beziehungsweise Ohligs eingehen wird. Denn auf dem Gelände des ehemaligen Union-Stadions und des ehemaligen Kunstrasenplatzes am Hermann-Löns-Weg war Spatenstich für das mehr als 20 Millionen Euro schwere Bauprojekt „Heimspiel“.

Von den alten Eingängen des Fußballstadions, der Haupttribüne, den Flutlichtmasten oder der Spielfläche, auf der es die Union-Kicker einst bis in die Zweite Bundesliga geschafft hatten, ist allerdings längst nichts mehr zu sehen. Was Bezirksbürgermeister Marc Westkämper (CDU) einerseits bedauert, andererseits kann er dem Projekt „Heimspiel“ durchaus Positives abgewinnen: „Dieses Wohnbauprojekt wird die Kaufkraft in Ohligs stärken“, meint Westkämper.

Auch wenn das Stadion ein Teil der Geschichte von Solingen beziehungsweise Ohligs ist, „man sollte nicht nur in die Geschichte zurückschauen“, empfahl Oberbürgermeister Tim Kurzbach. „Das hilft der Stadt nicht weiter.“ Vielmehr gelte es, nach vorne zu schauen. Dazu seien Investitionen in den Wohnungsbau wichtig. „Wir bauen für eine Zukunft von Ohligs beziehungsweise Solingen“, so der Verwaltungschef. Zur Zukunft gehören deshalb auch Investitionen in Kitas und Schulen. Hier will die Stadt in den nächsten Jahren 53 Millionen Euro (Kitas) beziehungsweise 290 Millionen Euro (Schulen) investieren.